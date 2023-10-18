В ОП розповіли про очікування від наступної зустрічі радників щодо "формули миру"

У наступній зустрічі стосовно української "формули миру" на рівні радників і дипломатичних представників можуть узяти участь понад 50 держав, а за її підсумками очікується схвалення планів утілення пунктів "формули".

Про це в етері телемарафону в середу розповів заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє "Європейська правда".

Жовква зазначив, що зустріч щодо "формули миру" – уже третя за рахунком – відбудеться "найближчим часом", а на ній, за оцінками Києва, "зберуться понад 50 представників держав на рівні радників із нацбезпеки, дипломатичних радників, представників МЗС".

"За кожною з десяти робочих груп відповідно до десяти пунктів "формули" підготовлено робочий план – так звану дорожню карту. Радники на цій зустрічі обговорять підсумки цієї роботи, затвердять дорожні карти, остаточні формулювання пунктів "формули миру", її філософію", – оголосив він.

Заступник голови ОП також висловив очікування, що саме на цій зустрічі будуть визначені точне місце й час проведення глобального "саміту миру", який, додав він, стає ще більш актуальним через події на Близькому Сході

"Формула миру", про яку говорить Україна і наші глобальні партнери, також може бути так чи інак застосована до того, щоб ці події, які зараз відбуваються в Ізраїлі та навколо, не призвели до ще більшої ескалації, глобальних наслідків", – пояснив Жовква.

За даними джерел "Європейської правди", Україна та держави-партнери домовились провести зустріч щодо "формули миру" на території Мальти наприкінці жовтня. Наразі тривають переговори щодо точного переліку учасників.

Наприкінці вересня в Офісі президента висловлював сподівання, що до кінця жовтня відбудеться третє засідання радників голів держав із національної безпеки для обговорення української "формули миру".

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" України з десяти пунктів.

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