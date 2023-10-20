Стала известна дата третьей встречи советников по "формуле мира"

Следующая встреча по украинской "формуле мира" на уровне советников состоится на Мальте – 28-29 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" с ссылкой на заявление мальтийского МИД.

Встреча 28-29 октября на Мальте, островном государстве Европейского Союза в Средиземном море, будет направлена на обеспечение "как можно более широкой международной поддержки" плана президента Владимира Зеленского, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Мальты, опубликованном в пятницу.

Встреча на Мальте следует за аналогичными встречами в Дании в июне и Саудовской Аравии в августе.

"Переговоры на Мальте продолжат наращивать импульс для создания большей и более широкой поддержки мирных усилий во главе с Украиной до запланированного Глобального саммита мира", – заявили в мальтийском министерстве.

Ранее о вероятности проведения встречи по "формуле мира" на Мальте в конце октября говорили источники "ЕвроПравды".

В Офисе президента выражали надежду, что во встрече могут принять участие более 50 государств, а по ее итогам ожидается одобрение планов воплощения пунктов "формулы".

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Украины из десяти пунктов.

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