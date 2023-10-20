В ЄС розраховують, що Угорщина розблокує транш військової допомоги для України

Європейський Союз розраховує на розблокування Угорщиною 8-го траншу військової допомоги для України в рамках так званого Європейського фонду миру, та сподівається, що ці гроші можливо буде перерахувати Україні "радше скоріше, ніж пізніше".

Про це сьогодні у Брюсселі, напередодні засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яка відбудеться наступного понеділка у Люксембурзі, заявив представник Європейського Союзу, повідомляє Укрінформ.

"Ми все ще обговорюємо з Угорщиною й Україною це питання. Банк ОТР був вилучений Україною з переліку установ, що мають співробітництво з Росією. Але все ще є певні чинні проблеми, які продовжують існувати, і відповідні служби ЄС, зокрема, Європейська служба зовнішніх дій, повною мірою долучені до цих дискусій між Києвом та Будапештом. Тож ми очікуємо, що радше скоріше, ніж пізніше, ми зможемо мати угоду, та здійснити черговий транш з Європейського фонду миру", – зазначив представник ЄС.

При цьому він утримався від коментарів щодо зустрічі між президентом РФ Путіним та угорським прем’єром Орбаном у Пекіні, пославшись на те, що керівники держав мають суверенне право зустрічатися з ким вважають за необхідне. Водночас, він зауважив, що ЄС не змінює спільну та визначену позицію щодо особи Путіна, та підтримує ордер на арешт, що був виданий проти президента РФ прокурором Міжнародного кримінального суду.

На початку жовтня Україна вилучила угорський OTP Bank зі списку "спонсорів війни", задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта, що поки фінустанову не буде вилучено зі списку, Угорщина не братиме участі в подальшому фінансуванні ЄС для передачі озброєнь Україні.

Статус міжнародного спонсора війни призупинили для OTP Bank, а також п’ятьох грецьких перевізників, яких Київ звинувачував у нелегальному транспортуванні російської нафти в обхід цінової стелі.

Угорщина називає виключення Україною OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни правильним кроком, але водночас хоче отримати гарантії, що його не повернуть до цього списку в майбутньому.