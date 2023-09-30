Угорщина вважає недостатньою поступку України щодо OTP Bank

МЗС Угорщини відреагувало на рішення України, яка прагне розблокувати 500 млн євро з військового фонду ЄС, щодо призупинення статуту міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank.

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник міністерства закордонних справ Угорщини Мате Пацолаї, повідомляє Index.

За його словами, тимчасове виключення Україною установи з переліку осіб, які підтримують війну, не призвело до суттєвих змін.

Він додав, що позиція Угорщини є чіткою: "до тих пір, поки OTP Bank не буде вилучено зі списку, Угорщина не братиме участі в подальшому фінансуванні ЄС для передачі озброєнь Україні".

Напередодні Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оголосило про призупинення статуту міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank, чого неодноразово вимагав Будапешт.

Статус міжнародного спонсора війни призупинили для OTP Bank, а також п’ятьох грецьких перевізників, яких Київ звинувачував у нелегальному транспортуванні російської нафти в обхід цінової стелі.

У травні Національне агентство з питань запобігання корупції України оголосило, що внесло OTP Bank – найбільший угорський банк – до списку спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в РФ та фактичне визнання так званих "ДНР"/"ЛНР".

Після цього в Будапешті заявили, що через внесення OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту "буде дуже важко" домовитись із ЄС про нові санкції проти Росії, а також що будуть блокувати виділення нових траншів із Європейського фонду миру.