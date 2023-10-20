В ЕС рассчитывают, что Венгрия разблокирует транш военной помощи для Украины

Европейский Союз рассчитывает на разблокирование Венгрией 8-го транша военной помощи для Украины в рамках так называемого Европейского фонда мира, и надеется, что эти деньги можно будет перечислить Украине "скорее скорее, чем позже".

Об этом сегодня в Брюсселе, накануне заседания Совета министров ЕС по иностранным делам, которое состоится в следующий понедельник в Люксембурге, заявил представитель Европейского Союза, сообщает Укринформ.

"Мы все еще обсуждаем с Венгрией и Украиной этот вопрос. Банк ОТР был изъят Украиной из перечня учреждений, имеющих сотрудничество с Россией. Но все еще есть определенные действующие проблемы, которые продолжают существовать, и соответствующие службы ЕС, в частности, Европейская служба внешних действий, в полной мере приобщены к этим дискуссиям между Киевом и Будапештом. Поэтому мы ожидаем, что скорее скорее, чем позже, мы сможем иметь соглашение, и осуществить очередной транш из Европейского фонда мира", – отметил представитель ЕС.

При этом он воздержался от комментариев относительно встречи между президентом РФ Путиным и венгерским премьером Орбаном в Пекине, сославшись на то, что руководители государств имеют суверенное право встречаться с кем считают необходимым. В то же время, он отметил, что ЕС не меняет общую и определенную позицию относительно личности Путина, и поддерживает ордер на арест, который был выдан против президента РФ прокурором Международного уголовного суда.

В начале октября Украина исключила венгерский OTP Bank из списка "спонсоров войны", удовлетворив одно из ключевых требований Будапешта, что пока финучреждение не будет изъято из списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании ЕС для передачи вооружений Украине.

Статус международного спонсора войны приостановили для OTP Bank, а также пяти греческих перевозчиков, которых Киев обвинял в нелегальной транспортировке российской нефти в обход ценового потолка.

Венгрия называет исключение Украиной OTP Bank из списка международных спонсоров войны правильным шагом, но в то же время хочет получить гарантии, что его не вернут в этот список в будущем.