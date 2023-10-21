Німеччина надасть ще 200 млн євро на відновлення України

Державний секретар федерального Міністерства економіки Німеччини Йохен Флясбарт під час візиту до України в п’ятницю оголосив, що ФРН виділить додаткові 200 мільйонів євро на відновлення України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За словами Флясбарта, який у федеральному уряді Німеччини відповідає за координацію зусиль із відновлення України, гроші будуть спрямовані на освіту, охорону здоров'я та питне водопостачання, а також на відбудову міст.

Перебуваючи в Києві, Флясбарт також наголосив на важливості підтримувати ключові сектори економіки України, як-то сільське господарство, "оскільки людям потрібні перспективи та робочі місця".

Heute Morgen Ankunft in Kyiv. Habe mich sehr über das Wiedersehen mit meinem Vorgänger Botschafter @MJaegerT gefreut. Unsere UM‘in @SteffiLemke ist auf dem Weg zur wichtigen internationalen Umweltkonferenz und bei mir stehen Gespräche zum Wiederaufbau der #Ukraine an. pic.twitter.com/h0ZeGIewDx — Jochen Flasbarth (@JochenFlasbarth) October 20, 2023

З урахуванням цієї суми Міністерство відновлення Німеччини загалом виділить близько одного мільярда євро на підтримку цивільного населення України з початку повномасштабної російської агресії в лютому 2022 року.

У квітні Флясбарт уже був із візитом в Україні та оголошував про виділення 111 мільйонів євро на потреби відбудови.

Уповноважений федерального уряду Німеччини з питань відновлення України тоді також говорив, що у своїй діяльності з відновлення зруйнованої інфраструктури України Берлін виходитиме з того, що ця інфраструктура згодом буде спільною європейською.