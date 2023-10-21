Германия предоставит еще 200 млн евро на восстановление Украины

Государственный секретарь федерального Министерства экономики Германии Йохен Флясбарт во время визита в Украину в пятницу объявил, что ФРГ выделит дополнительные 200 млн евро на восстановление Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По словам Флясбарта, который в федеральном правительстве Германии отвечает за координацию усилий по восстановлению Украины, деньги будут направлены на образование, здравоохранение и питьевое водоснабжение, а также на восстановление городов.

Находясь в Киеве, Флясбарт также подчеркнул важность поддерживать ключевые секторы экономики Украины, такие как сельское хозяйство, "поскольку людям нужны перспективы и рабочие места".

Heute Morgen Ankunft in Kyiv. Habe mich sehr über das Wiedersehen mit meinem Vorgänger Botschafter @MJaegerT gefreut. Unsere UM‘in @SteffiLemke ist auf dem Weg zur wichtigen internationalen Umweltkonferenz und bei mir stehen Gespräche zum Wiederaufbau der #Ukraine an. pic.twitter.com/h0ZeGIewDx — Jochen Flasbarth (@JochenFlasbarth) October 20, 2023

С учетом этой суммы Министерство восстановления Германии в целом выделит около одного миллиарда евро на поддержку гражданского населения Украины с начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года.

В апреле Флясбарт уже был с визитом в Украине и объявлял о выделении 111 миллионов евро на нужды восстановления.

Уполномоченный федерального правительства Германии по вопросам восстановления Украины тогда также говорил, что в своей деятельности по восстановлению разрушенной инфраструктуры Украины Берлин будет исходить из того, что эта инфраструктура впоследствии будет общей европейской.