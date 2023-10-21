У Португалії антирасистського активіста оштрафували за "наклеп" на неонациста

Суд Лісабона у п’ятницю присудив відомому португальському активісту Мамаду Ба, який бореться проти расизму, штраф у розмірі 2400 євро за начебто наклеп на португальського неонациста Маріо Мачадо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Справа стосується допису Ба в одній із соцмереж від 2020 року. Тоді він заявив, що Мачадо був серед причетних до вбивства темношкірого чоловіка Алсіндо Монтейро у 1995 році, яка сталось під час масштабної сутички на расистському ґрунті.

Маріо Мачадо – засновник кількох ультраправих груп у Португалії, раніше судимий за расову дискримінацію та зберігання вогнепальної зброї. Він брав участь у сутичці 1995 року, але не був серед одинадцяти засуджених за вбивство Монтейри.

Хоча суд у вироку в тій справі казав, що кожен, хто брав участь у нападах того дня, несе відповідальність за "всю подію в цілому", суд усе ж узяв до розгляду скаргу Мачадо на допис Ба.

Суд Лісабона зрештою ухвалив, що пост містить "неправдивий факт, який безперечно завдає шкоди його (Мачадо. – Ред.) честі", оскільки "він не вбивав Алсінду Монтейро".

Адвокатка активіста Ізабель Дуарте заявила, що подасть апеляцію на рішення суду і, за необхідності, звернеться до Європейського суду з прав людини.

Справа привернула увагу до проблеми структурного расизму в Португалії, а асоціація SOS Racismo, в якій працює Ба, заявила, що система правосуддя намагається "змусити замовкнути голоси тих, хто бореться за демократію".

В останні роки Португалія намагається переосмислити своє колоніальне минуле, зокрема причетність до масштабної работоргівлі, яка висвітлюється порівняно мало. Станом на 2020 рік скарги на расову дискримінацію в Португалії збільшилися на 50%.