Рада Європи закликала Португалію переосмислити ставлення до своєї колоніальної історії

У Раді Європи заявили, що Португалія повинна робити більше, аби протистояти своєму колоніальному минулому, щоб допомогти боротися з расизмом і дискримінацією в країні сьогодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Коментарі Ради Європи надійшли на тлі дискусій в Португалії щодо історичної пам’яті, які розгорілися в останні місяці, коли країна готується відкрити свій перший меморіал жертвам рабства в Лісабоні.

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Меморіал, ряди пофарбованих у чорний колір пальм, спроєктований ангольським художником Кілуанджі Кіа Хендою при фінансовій підтримці Лісабонської міської ради. Він буде розташований в центрі міста.

З XV по XIX століття португальські судна перевезли через Атлантику близько 6 мільйонів поневолених африканців - більше, ніж будь-яка інша країна, але досі Португалія рідко коментувала свої минулі дії. У школах мало звертають увагу на роль Португалії в рабстві. Навпаки, португальська колоніальна епоха часто сприймається як джерело гордості.

"Португалії необхідно здійснювати подальші зусилля, щоб примиритися з минулими порушеннями прав людини для боротьби з расистськими упередженнями щодо людей африканського походження, успадкованих від колоніального минулого та історичної торгівлі рабами", - йдеться в річному звіті Ради Європи щодо Португалії.

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Рада Європи закликала Лісабон переосмислити викладання своєї колоніальної історії.

Скарги на расову дискримінацію в Португалії збільшилися на 50% до 655 в 2020 році, але ця цифра, ймовірно, набагато нижча від фактичної кількості расистських інцидентів, заявила державний секретар з питань рівноправ’я Роза Монтейро. Вона додала, що уряд готує загальнонаціональний план боротьби з расизмом.

Рада Європи також висловила занепокоєння зростанням расистської риторики в політичному дискурсі, виділивши крайню праву партію "Чега".