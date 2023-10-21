В Португалии антирасистского активиста оштрафовали за "клевету" на неонациста

Суд Лиссабона в пятницу присудил известному португальскому активисту Мамаду Ба, который борется против расизма, штраф в размере 2400 евро за якобы клевету на португальского неонациста Марио Мачадо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Дело касается сообщения Ба в одной из соцсетей от 2020 года. Тогда он заявил, что Мачадо был среди причастных к убийству темнокожего мужчины Алсиндо Монтейро в 1995 году, которое произошло во время масштабной стычки на расистской почве.

Марио Мачадо – основатель нескольких ультраправых групп в Португалии, ранее судимый за расовую дискриминацию и хранение огнестрельного оружия. Он участвовал в столкновении 1995 года, но не был среди одиннадцати осужденных за убийство Монтейри.

Хотя суд в приговоре по тому делу говорил, что каждый, кто участвовал в нападениях в тот день, несет ответственность за "все событие в целом", суд все же принял к рассмотрению жалобу Мачадо на сообщение Ба.

Суд Лиссабона в конце концов постановил, что пост содержит "ложный факт, который бесспорно наносит ущерб его (Мачадо. – Ред.) чести", поскольку "он не убивал Алсинду Монтейро".

Адвокат активиста Изабель Дуарте заявила, что подаст апелляцию на решение суда и, при необходимости, обратится в Европейский суд по правам человека.

Дело привлекло внимание к проблеме структурного расизма в Португалии, а ассоциация SOS Racismo, в которой работает Ба, заявила, что система правосудия пытается "заставить замолчать голоса тех, кто борется за демократию".

В последние годы Португалия пытается переосмыслить свое колониальное прошлое, в частности причастность к масштабной работорговле, которая освещается сравнительно мало. По состоянию на 2020 год жалобы на расовую дискриминацию в Португалии увеличились на 50%.