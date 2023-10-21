Норвегія та Росія домовились про квоти на вилов риби на 2024 рік

Норвегія та Росія шляхом онлайн переговорів узгодили угоду про рибальство на 2024 рік – "найбільшу двосторонню угоду" в цій сфері для норвезької сторони.

Про це в суботу сповістив норвезький уряд, повідомляє "Європейська правда".

Угода узгоджує використання морських ресурсів на Крайній Півночі і "має фундаментальне значення для збереження запасів тріски та інших видів у Баренцевому морі", пояснила міністерка рибальства Норвегії Цецилія Мюрсет.

Серед іншого, Росія та Норвегія узгодили квоти на вилов різних видів риби – тріски, мойви, гренландського палтуса, окуня-клювача тощо, а також креветок.

Угода про рибальство також містить технічні регламенти щодо здійснення рибальства, заходів контролю та науково-дослідної співпраці. Зокрема сторони домовились про "спільну норвезько-російську дослідницьку програму на 2024 рік".

Москва та Осло багато років співпрацювали в питаннях управління морськими ресурсами, зокрема в Баренцевому морі. У 2010 році після десятиліть суперечок вони домовились про розмежування акваторії моря по континентальному шельфу.

Співпраця Норвегії та Росії в цьому напрямку не припинилась і після повномасштабного російського вторгнення в Україну, хоча минулого року Осло все ж обмежило доступ російським риболовецьким суднам до своїх портів.