Норвегия и Россия договорились о квотах на вылов рыбы на 2024 год

Норвегия и Россия путем онлайн переговоров согласовали соглашение о рыболовстве на 2024 год – "крупнейшее двустороннее соглашение" в этой сфере для норвежской стороны.

Об этом в субботу сообщило норвежское правительство, пишет "Европейская правда".

Соглашение согласовывает использование морских ресурсов на Крайнем Севере и "имеет фундаментальное значение для сохранения запасов трески и других видов в Баренцевом море", пояснила министр рыболовства Норвегии Цецилия Мюрсет.

Среди прочего, Россия и Норвегия согласовали квоты на вылов различных видов рыбы – трески, мойвы, гренландского палтуса, окуня-клювача и т.д., а также креветок.

Соглашение о рыболовстве также содержит технические регламенты по осуществлению рыболовства, мер контроля и научно-исследовательского сотрудничества. В частности стороны договорились о "совместной норвежско-российской исследовательской программе на 2024 год".

Москва и Осло много лет сотрудничали в вопросах управления морскими ресурсами, в частности в Баренцевом море. В 2010 году после десятилетий споров они договорились о разграничении акватории моря по континентальному шельфу.

Сотрудничество Норвегии и России в этом направлении не прекратилось и после полномасштабного российского вторжения в Украину, хотя в прошлом году Осло все же ограничило доступ российским рыболовецким судам к своим портам.