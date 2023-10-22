В Швейцарии проходят парламентские выборы, где ожидают победы правопопулистов

В Швейцарии 22 октября проходят парламентские выборы, на которых ожидают успеха популистской правой Швейцарской народной партии (SVP).

Об этом сообщает "Европейская правда".

Избирательные участки будут открыты всего несколько часов в воскресенье утром, поскольку подавляющее большинство швейцарских избирателей голосовали в течение четырех недель до дня выборов.

Ожидается, что первые результаты будут объявлены примерно в 16:00 по местному времени.

Швейцарии с населением 8,8 миллиона человек выбирает 200 представителей в Национальном совете нижней палаты парламента и 46 – в верхней палате Совета кантонов.

Согласно опросу исследовательского института Sotomo, SVP на воскресных выборах в нижнюю палату наберет 28,1% голосов, что на 2,5 процентных пункта больше, чем ее предыдущие результаты.

Ожидается, что "Зеленые" уступят позиции социал-демократам, согласно опросам общественного мнения.

Усиление позиций ультраправых, вероятно, повлияет на риторику власти по миграционным вопросам – которые Швейцарская народная партия активно использовала в избирательной кампании – и уменьшит внимание к проблеме климатических изменений.

Федеральная комиссия Швейцарии против расизма обвинила SVP в проведении ксенофобской кампании в социальных сетях, поскольку партия подчеркивала уголовные дела, совершенные иностранцами.

Напомним, министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе сейчас занимает должность президента, он был избран в 2023 году.