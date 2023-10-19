Опитування прогнозують тріумф ультраправих на парламентських виборах у Швейцарії

Ультраправа Швейцарська народна партія (SVP) може зміцнити свої провідні позиції в парламенті країни в результаті виборів цієї неділі, 22 жовтня, натомість "Зелені", ймовірно, суттєво погіршать результат.

Про це свідчить опитування дослідницького інституту Sotomo, повідомляє "Європейська правда".

У порівнянні з виборами 2019 року, на яких швейцарська Зелена партія несподівано показала хороший результат на тлі уваги виборців до кліматичних питань, політсилі нині прогнозують 9,7% – на 3,5 відсоткового пункту менше.

Швейцарські ультраправі, які нині є найбільшою партією в обох палатах парламенту, як очікують, покращать результат на 2,5 пункта й отримають 28,1%.

Соціал-демократи, за опитуванням Sotomo, також зміцнять позицію другої за популярністю партії з 18,3% голосів, тоді як ліберали й центристи з партії "Центр" набирають близько 14% кожна й боротимуться за третє місце.

Недільні парламентські вибори навряд чи суттєво вплинуть на Федеральну раду – уряд Швейцарії, в якій сім посад розподілені між чотирма провідними партіями, що обмежує можливості для значних політичних зрушень.

Водночас посилення позицій ультраправих, імовірно, вплине на риторику влади щодо міграційних питань – які Швейцарська народна партія активно використовує у виборчій кампанії – та зменшить увагу до проблеми кліматичних змін, вважають аналітики Sotomo.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Швейцарії Ален Берсе зараз обіймає посаду президента, він був обраний у 2023 році.