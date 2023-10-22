Міністр оборони Німеччини відклав візит на Балкани через війну на Близькому Сході

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус через кризу на Близькому Сході відклав поїздку на Балкани, яка мала початися в понеділок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Оскільки незрозуміло, як розвиватиметься ситуація в Ізраїлі та у секторі Гази, Пісторіус не поїде на Балкани на три дні, як спочатку планували, повідомило міністерство в неділю.

Сили Бундесверу були розгорнуті на Кіпрі у межах підготовки до можливої операції з евакуації людей з Близького Сходу, де триває ескалація між угрупованням ХАМАС та Ізраїлем.

Збройні сили ФРН проінформували, що в ніч із 20 на 21 жовтня 2023 року розгорнули війська на Кіпрі "з метою посилення власного потенціалу реагування".

Раніше цього тижня видання Bild із посиланням на джерела у безпекових колах повідомило, що ФРН розгорнула спеціальні підрозділи Бундесверу на Кіпрі, аби підготуватись до можливої операції у зв’язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту.

Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю Герці Галеві повідомив у суботу командуванню ЦАХАЛ, що військові розпочнуть операцію з усунення ХАМАС і зайдуть у сектор Гази.