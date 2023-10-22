Министр обороны Германии отложил визит на Балканы из-за войны на Ближнем Востоке

Министр обороны Германии Борис Писториус из-за кризиса на Ближнем Востоке отложил поездку на Балканы, которая должна была начаться в понедельник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

Поскольку непонятно, как будет развиваться ситуация в Израиле и секторе Газа, Писториус не поедет на Балканы на три дня, как изначально планировали, сообщило министерство в воскресенье.

Силы Бундесвера были развернуты на Кипре в рамках подготовки к возможной операции по эвакуации людей с Ближнего Востока, где идет эскалация между группировкой ХАМАС и Израилем.

Вооруженные силы ФРГ проинформировали, что в ночь с 20 на 21 октября 2023 развернули войска на Кипре "с целью усиления собственного потенциала реагирования".

Ранее на этой неделе издание Bild со ссылкой на источники в кругах безопасности сообщило, что ФРГ развернула специальные подразделения Бундесвера на Кипре, чтобы подготовиться к возможной операции в связи с обострением арабо-израильского конфликта.

Начальник штаба Армии обороны Израиля Герцы Галеви сообщил в субботу командованию ЦАХАЛ, что военные начнут операцию по устранению ХАМАС и зайдут в сектор Газа.