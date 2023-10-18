Bild: ФРН розгорнула на Кіпрі спецназ на випадок евакуації німців з Гази й Лівану

Німецьке видання Bild із посиланням на джерела у безпекових колах повідомило, що ФРН розгорнула спеціальні підрозділи Бундесверу на Кіпрі, аби підготуватись до можливої операції у зв’язку із загостренням арабо-ізраїльського конфлікту.

Про це йдеться в публікації Bild, яку цитує "Європейська правда".

Видання стверджує, що розгортання спецпідрозділів пов’язане з необхідністю підготуватись на випадок, якщо Німеччині доведеться здійснювати операцію з евакуації німців, які перебувають у секторі Гази в заручниках або працювали там і хочуть виїхати.

Серед іншого, Бундесвер розгорнув на Кіпрі командування армійського спецназу разом із амуніцією, а також військово-морські сили спеціального призначення – "на випадок розширення конфлікту й необхідності вивезення німців із Лівану".

Також на острівну державу перекинули спецпідрозділи Федеральної поліції Німеччини GSG 9, які спеціалізуються на звільненні заручників, й військово-транспортні літаки А400М і С-130.

"Ми на низькому старті й готові до будь-яких варіантів", – заявили Bild cпіврозмовники в уряді ФРН. Можлива операція може бути спрямована на звільнення німецьких заручників із полону ХАМАС чи евакуацію всіх громадян Німеччини із сектору Гази або з Лівану.

За даними Bild, евакуація із залученням німецького спецназу, якщо й відбудеться, то стосуватиметься "середньої двозначної кількості людей".

ЗМІ раніше також повідомляли, що Сполучені Штати відібрали близько двох тисяч військовослужбовців для підготовки до потенційного розгортання на підтримку Ізраїлю у війні з ХАМАС.

При цьому у Білому домі не виключили, що американські військові будуть залучені до звільнення заручників, захоплених у війні між Ізраїлем і ХАМАС.