Гендиректор найбільшої в Європі техконференції пішов у відставку через коментарі про Ізраїль 

Педді Косгрейв, засновник і виконавчий директор найбільшої в Європі щорічної технологічної конференції Web Summit, пішов у відставку в суботу, намагаючись заспокоїти полеміку навколо коментарів, які він зробив щодо війни Ізраїлю та ХАМАС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Про свою відставку він оголосив після того, як кілька великих компаній відмовилися участі в цьогорічній конференції, запланованій 13-16 листопада в Лісабоні.

Ірландський підприємець Косгрейв, співзасновник Web Summit у 2009 році, зіткнувся зі значною негативною реакцією на його критику підтримки Заходом військової відповіді Ізраїлю на атаку бойовиків ХАМАС.

"Воєнні злочини залишаються воєнними злочинами, навіть якщо вони скоєні союзниками", – написав Косгрейв у соцмережах 13 жовтня, маючи на увазі авіаудари Ізраїлю та блокаду сектора Гази.

На тлі все більшої критики з боку провідних технологічних діячів та інвесторів Косгрейв у вівторок опублікував заяву в блозі Web Summit, щоб вибачитися та пояснити свою позицію.

"Я беззастережно засуджую злий, огидний і жахливий напад ХАМАС 7 жовтня. Я також закликаю до безумовного звільнення всіх заручників", – написав він.

"Я однозначно підтримую право Ізраїлю на існування та захист... Я також вважаю, що, захищаючи себе, Ізраїль повинен дотримуватися міжнародного права та Женевських конвенцій — тобто не вчиняти воєнних злочинів", – додав Косгрейв.

Однак його було недостатньо, і такі технологічні важковаговики, як Meta, Google, Intel, Siemens і Amazon оголосили про бойкот заходу Web Summit.

"На жаль, мої особисті коментарі стали відволікати від події… Я ще раз щиро прошу вибачення за будь-яку шкоду, яку я завдав", – сказав Косгрейв у коментарі CNN про свою відставку.

Нагадаємо, у ЄС критикують главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн за її беззастережну підтримку Ізраїлю.