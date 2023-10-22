Гендиректор крупнейшей в Европе техконференции ушел в отставку из-за комментариев об Израиле

Педди Косгрейв, основатель и исполнительный директор крупнейшей в Европе ежегодной технологической конференции Web Summit, ушел в отставку в субботу, пытаясь успокоить полемику вокруг комментариев, сделанных в отношении войны Израиля и ХАМАС.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Politico.

О своей отставке он объявил после того, как несколько крупных компаний отказались участия в конференции, запланированной 13-16 ноября в Лиссабоне.

Ирландский предприниматель Косгрейв, соучредитель Web Summit в 2009 году, столкнулся со значительной негативной реакцией на критику поддержки Западом военного ответа Израиля на атаку боевиков ХАМАС.

"Военные преступления остаются военными преступлениями, даже если они совершены союзниками", – написал Косгрейв в соцсетях 13 октября, имея в виду авиаудары Израиля и блокаду сектора Газа.

На фоне растущей критики со стороны ведущих технологических деятелей и инвесторов Косгрейв во вторник опубликовал заявление в блоге Web Summit, чтобы извиниться и объяснить свою позицию.

"Я безоговорочно осуждаю злое, отвратительное и ужасное нападение ХАМАС 7 октября. Я также призываю к безусловному освобождению всех заложников", – написал он.

"Я однозначно поддерживаю право Израиля на существование и защиту... Я также считаю, что, защищая себя, Израиль должен соблюдать международное право и Женевские конвенции — то есть не совершать военные преступления",– добавил Косгрейв.

Однако его было недостаточно, и такие технологические тяжеловесы, как Meta, Google, Intel, Siemens и Amazon объявили о бойкоте мероприятия Web Summit.

"К сожалению, мои личные комментарии стали отвлекать от события… Я еще раз искренне прошу прощения за любой вред, который я нанес", – сказал Косгрейв в комментарии CNN о своей отставке.

Напомним, в ЕС критикуют главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен за ее безоговорочную поддержку Израилю.