Politico: Сотні працівників Єврокомісії невдоволені "проізраїльською" позицією фон дер Ляєн

Майже 800 співробітників структур Європейського Союзу і всередині ЄС, і за кордоном підписали відкритого листа, в якому висловили розчарування позицією голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн стосовно ескалації на Близькому Сході.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо виданню Politico.

Текст листа, з яким видання ознайомилось у п’ятницю, підписали 798 співробітників, які працюють у Брюсселі та посольствах ЄС по всьому світу.

"Ми стурбовані безумовною підтримкою з боку Комісії, яку ви представляєте, однієї з двох сторін. Ця підтримка виражається в неконтрольованій формі, наприклад будівлі Єврокомісії освітлюються ізраїльським прапором", – написали вони.

У Єврокомісії працює понад 30 тисяч співробітників. Тому деякі співрозмовники Politico з-поміж посадовців ЄС вказали, що обурення насправді не є масштабним.

Голова профспілки "Оновлення і демократія", що представляє інтереси працівників ЄС, Крістіано Себастьяні також не підтримав відкритого листа.

"Я з повною повагою ставлюся до їхніх зусиль, вони вірили, що роблять щось корисне… (Але. – Ред.) разом із колегами, які звернулися до мене по пояснення, я вважаю його (листа. – Ред.) досить незбалансованим і орієнтованим в і без того складному контексті", – сказав він.

Це не перший випадок критики позиції голови Єврокомісії стосовно нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль, у якому вона беззастережно підтримує останній попри бомбардування сектору Гази та його гуманітарну блокаду.

Критика фон дер Ляєн була помітна під час останнього віртуального саміту лідерів ЄС щодо Близького Сходу, на якому більшість держав-членів скаржилися на нескоординовану позицію голови комісії.