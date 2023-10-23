Україна незабаром отримає письмову оцінку виконання рекомендацій Єврокомісії – Стефанчук

Найближчими днями Україна отримає письмову оцінку про виконання рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його цитує агентство "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

"Ми очікуємо письмову оцінку буквально вже найближчими днями", – сказав Стефанчук в ефірі єдиного телемарафону в понеділок.

За його словами, після цього відбудеться ще низка переговорів.

"Дуже сподіваємося, що наприкінці цього року Європейська Рада ухвалить рішення про відкриття переговорів про повноцінне членство України в Європейському Союзі", – зазначив він.

Стефанчук сказав, що Верховна Рада виконала всі сім рекомендацій, які дала Європейська комісія щодо ухвалення необхідних законів.

"Завершальний законодавчий акт про так звані РЕРи був проголосований у Верховній Раді", – зазначив Стефанчук.

На думку спікера, факт відкриття наприкінці цього року переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу стане подією, "яка на кілька голів вища, ніж навіть статус кандидатства".

Раніше заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.

Зазначимо, що про подібний сценарій повідомляло видання Politico. Його джерела сказали, що лідери Євросоюзу ухвалять рішення почати переговори про вступ України до кінця 2023 року, а фактично вони почнуться в такому разі дещо пізніше.



