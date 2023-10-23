В ближайшие дни Украина получит письменную оценку о выполнении рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

"Мы ожидаем письменную оценку буквально уже в ближайшие дни", – сказал Стефанчук в эфире единого телемарафона в понедельник.

По его словам, после этого состоится еще ряд переговоров.

"Очень надеемся, что в конце этого года Европейский Совет примет решение об открытии переговоров о полноценном членстве Украины в Европейском Союзе", – отметил он.

Стефанчук сказал, что Верховная Рада выполнила все семь рекомендаций, которые дала Европейская комиссия по принятию необходимых законов.

"Завершающий законодательный акт о так называемых РЕРах был проголосован в Верховной Раде", – отметил Стефанчук.

По мнению спикера, факт открытия в конце этого года переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз станет событием, "которое на несколько голов выше, чем даже статус кандидатства".

Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз начнутся в первом полугодии 2024 года, когда в Совете ЕС будет председательствовать Бельгия.

Отметим, что о подобном сценарии сообщало издание Politico. Его источники сказали, что лидеры Евросоюза примут решение начать переговоры о вступлении Украины до конца 2023 года, а фактически они начнутся в таком случае несколько позже.