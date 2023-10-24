Президент Литви не визначився, чи балотуватиметься на другий термін
Президент Литви Гітанас Науседа ще не вирішив, чи буде балотуватися на другий термін на президентських виборах наступного року.
Про це Науседа сказав у понеділок телеканалу TV3, його цитує Delfi, пише "Європейська правда".
За словами глави литовської держави, наразі він розглядає також можливість не брати участь у виборах.
"Думаю над обома варіантами і дуже серйозно думаю… Думаю, рішення з'явиться досить скоро, і я не бачу підстав для будь-якого поспіху", – сказав Науседа.
"Якщо комусь здається, що посада президента – це чудове життя, без проблем, без більш серйозних викликів – то він дуже помиляється. Є здоров'я, інші речі – всі ми не залізні і все це має ціну", – додав він.
У будь-якому разі, за його словами, на президентських виборах у жителів Литви буде вибір.
Президентські вибори в Литві відбудуться навесні 2024 року. Відповідно до громадських опитувань, явним фаворитом нині є чинний президент Гітанас Науседа.
До трійки лідерів також входять адвокат Ігнас Вегеле і прем'єрка Інгріда Шимоніте.
Також у Литві збирали підписи під петицією з проханням до колишньої президентки Далі Грибаускайте брати участь у виборах.