Президент Литвы не определился, будет ли баллотироваться на второй срок

Президент Литвы Гитанас Науседа еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок на президентских выборах в следующем году.

Об этом Науседа сказал в понедельник телеканалу TV3, его цитирует Delfi, пишет "Европейская правда".

По словам главы литовского государства, сейчас он рассматривает также возможность не участвовать в выборах.

"Думаю над обоими вариантами и очень серьезно думаю... Думаю, решение появится довольно скоро, и я не вижу оснований для какой-либо спешки", – сказал Науседа.

"Если кому-то кажется, что должность президента – это прекрасная жизнь, без проблем, без более серьезных вызовов – то он очень ошибается. Есть здоровье, другие вещи – все мы не железные и все это имеет цену", – добавил он.

В любом случае, по его словам, на президентских выборах у жителей Литвы будет выбор.

Президентские выборы в Литве состоятся весной 2024 года. Согласно общественным опросам, явным фаворитом сейчас является действующий президент Гитанас Науседа.

В тройку лидеров также входят адвокат Игнас Вегеле и премьер Ингрида Шимоните.

Также в Литве собирали подписи под петицией с просьбой к бывшему президенту Дали Грибаускайте участвовать в выборах.