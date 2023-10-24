Президент Польщі починає консультації з партіями, які проходять у новий парламент

Президент Польщі Анджей Дуда у вівторок починає консультації з політичними партіями, які пройшли у парламент за підсумками виборів, а опозиція очікувано надасть перші деталі про потенційну коаліцію.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Близько полудня Дуда почне післявиборчі консультації з п’ятьма політичними силами, які отримали місця у Сеймі за підсумками парламентських виборів.

За даними польських ЗМІ, навіть до цього лідери опозиційних "Громадянської коаліції", "Третього шляху" й "Лівиці" планують озвучити перші деталі того, як бачать коаліцію, та офіційно назвати свого кандидата у прем’єри. Майже гарантовано це буде лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск.

На зустріч з Дудою першими підуть представники керівної партії "Право і справедливість", близько 14:00 – блоку "Громадянська коаліція". Консультації з іншими політсилами відбудуться у середу.

"ПіС" планує знову пропонувати прем’єр-міністром Матеуша Моравецького.

Нагадаємо, за підсумками виборів формальним переможцем стала партія "Право і справедливість", яка отримає 194 місця у Сеймі. Проте реальним переможцем вважають опозицію, оскільки союз "Громадянської коаліції" (157 мандатів), "Третього шляху" (65 мандатів) та "Лівиці" (26 мандатів) забезпечує їм більшість і шанс сформувати коаліцію.

Втім, ще не виключений сценарій, що партія влади зможе залучити на свій бік політиків з "Польської селянської партії", які пройшли до Сейму у складі блоку "Третій шлях".

Переважна більшість громадян Польщі вважає, що президент Анджей Дуда повинен доручити формування уряду кандидату, якого оберуть опозиційні партії та блоки.

Детально на цю тему – у відеоблозі ЄвроПравди, а також у статті Туск та його команда: як опозиція домовляється про новий уряд Польщі