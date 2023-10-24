Президент Польши начинает консультации с партиями, которые проходят в новый парламент

Президент Польши Анджей Дуда во вторник начинает консультации с политическими партиями, которые прошли в парламент по итогам выборов, а оппозиция ожидаемо предоставит первые детали о потенциальной коалиции.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Около полудня Дуда начнет послевыборные консультации с пятью политическими силами, которые получили места в Сейме по итогам парламентских выборов.

По данным польских СМИ, даже до этого лидеры оппозиционных "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Левицы" планируют озвучить первые детали того, как видят коалицию, и официально назвать своего кандидата в премьеры. Почти гарантированно это будет лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск.

На встречу с Дудой первыми пойдут представители правящей партии "Право и Справедливость", около 14:00 – блока "Гражданская коалиция". Консультации с другими политсилами состоятся в среду.

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Напомним, по итогам выборов формальным победителем стала партия "Право и Справедливость", которая получит 194 места в Сейме. Однако реальным победителем считают оппозицию, поскольку союз "Гражданской коалиции" (157 мандатов), "Третьего пути" (65 мандатов) и "Левицы" (26 мандатов) обеспечивает им большинство и шанс сформировать коалицию.

Впрочем, еще не исключен сценарий, что партия власти сможет привлечь на свою сторону политиков из "Польской крестьянской партии", которые прошли в Сейм в составе блока "Третий путь".

Подавляющее большинство граждан Польши считает, что президент Анджей Дуда должен поручить формирование правительства кандидату, которого выберут оппозиционные партии и блоки.

Подробно на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды, а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши