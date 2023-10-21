Опитування: Більшість у Польщі підтримують формування уряду опозицією

Переважна більшість громадян Польщі вважає, що президент Анджей Дуда повинен доручити формування уряду кандидату, якого оберуть опозиційні партії та блоки – "Громадянська коаліція", "Третій шлях" та "Лівиця".

Про це свідчить опитування агенції SW Research для порталу rp.pl, повідомляє "Європейська правда".

56% респондентів відповіли, що президент повинен доручити формування нового польського уряду кандидату, на якого вкажуть три опозиційні партії.

Лише 25,7% опитаних вважають, що Дуда має вручити мандат кандидату від "Права і справедливості", ще 18,3% респондентів не мають думки з цього приводу.

Пшемислав Весоловський, голова дослідницької агенції SW Research, вказує, що формування уряду кандидатом від "Громадянської коаліції", "Третього шляху" та "Лівиці" найчастіше підтримують жінки, молодь, люди із середнім доходом і вищою освітою.

Напередодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що планує говорити про кандидатуру майбутнього прем'єр-міністра з усіма партіями, які пройшли до Сейму.

Нагадаємо, згідно з офіційними даними, до парламенту Польщі проходять п’ять політсил і блоків: керівна партія "Право і справедливість" з результатом 35,38%, ключовий опозиційний блок "Громадянська коаліція" з 30,70%, "Третій шлях" з 14,40%, "Лівиця" з 8,61% та крайня права "Конфедерація" з 7,16%.

З такими результатами виборів попри формальну перемогу партії "Право і справедливість", яка керувала країною останні вісім років, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" отримують шанс сформувати уряд.

Детально на тему виборів у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Польща голосує за зміну влади: що це означає і як зміняться відносини з Україною.