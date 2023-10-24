Зеленський: Україна битиме по російському флоту в окупованій Абхазії

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде уражати військово-морський флот Росії і на базі на окупованій території Грузії, в Абхазії.

Про це Зеленський заявив під час звернення до учасників другого парламентського саміту Кримської платформи, повідомляє "Європейська правда".

Говорячи про кроки України з деокупації Кримського півострова, голова держави зауважив, що російський військовий флот "більше не здатен оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму".

"І це історичне досягнення", – підкреслив він.

"Нещодавно російський керівник був змушений заявити про створення нової бази Чорноморського флоту – точніше, для його залишків – на окупованій території Грузії, тобто в південно-східній частині моря, максимально далеко від українських ракет і морських дронів. Але ми їх всюди дістанемо", – додав Зеленський.

На початку жовтня лідер невизнаного регіону Аслан Бжанія в інтерв’ю газеті "Известия" заявив, що Росія планує створити військово-морську базу на чорноморському узбережжі невизнаної Абхазії, окупованій нею території Грузії.

У грузинському МЗС назвали ці дії грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності Грузії та черговою провокаційною спробою легітимізувати незаконну окупацію Абхазії та Цхінвальського регіону.

Абхазія, розташована в північно-західній частині Грузії на узбережжі Чорного моря, вела війну за відокремлення від Грузії в 1992-93 роках. Після насильницької окупації частини території Грузії російськими військами у 2008 році "незалежність" самопроголошеної Абхазії визнали Росія, Венесуела, Нікарагуа, Науру та Сирія.

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