Зеленский: Украина будет бить по российскому флоту в оккупированной Абхазии

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет поражать военно-морской флот России и на базе на оккупированной территории Грузии, в Абхазии.

Об этом Зеленский заявил во время обращения к участникам второго парламентского саммита Крымской платформы, сообщает "Европейская правда".

Говоря о шагах Украины по деоккупации Крымского полуострова, глава государства отметил, что российский военный флот "больше не способен оперировать в западной части Черного моря и постепенно убегает из Крыма".

"И это историческое достижение", – подчеркнул он.

"Недавно российский руководитель был вынужден заявить о создании новой базы Черноморского флота – точнее, для его остатков – на оккупированной территории Грузии, то есть в юго-восточной части моря, максимально далеко от украинских ракет и морских дронов. Но мы их везде достанем", – добавил Зеленский.

В начале октября лидер непризнанного региона Аслан Бжания в интервью газете "Известия" заявил, что Россия планирует создать военно-морскую базу на черноморском побережье непризнанной Абхазии, оккупированной ею территории Грузии.

В грузинском МИД назвали эти действия грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии и очередной провокационной попыткой легитимизировать незаконную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона.

Абхазия, расположенная в северо-западной части Грузии на побережье Черного моря, вела войну за отделение от Грузии в 1992-93 годах. После насильственной оккупации части территории Грузии российскими войсками в 2008 году "независимость" самопровозглашенной Абхазии признали Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.

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