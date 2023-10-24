Литва викликала голову посольства РФ через знесення пам’ятного знаку

Міністерство закордонних справ Литви у вівторок викликало тимчасового повіреного у справах Росії Александра Йолкіна й висловило протест через руйнування в російському місті Владімір меморіальної дошки на честь ексголови литовського МЗС, архиєпископа Мечисловаса Рейніса.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві МЗС Литви.

Представники литовського зовнішньополітичного відомства зауважили, що в Росії не вперше зносять пам'ятники жертвам сталінського тоталітарного режиму, що "не можна розцінювати інакше, як зневагу до історичної правди та пам'яті жертв".

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"Тому МЗС Литви закликало компетентні органи Росії відновити зруйновані пам'ятники", – йдеться в пресрелізі

Відомство також звернуло увагу російського дипломата на те, що в Калінінградській області відкрили пам'ятник російському імперському державному діячеві Михайлу Муравйову, який прославився придушенням повстання 1863-64 років.

При цьому у квітні Росія знесла пам'ятник депортованим із Литви та Польщі, похованим у Пермі, а у травні польський пам'ятник і литовський хрест були демонтовані в селі Пивовариха в Іркутській області на місці, присвяченому жертвам радянського терору 1937 року.

ЗМІ звернули увагу на руйнування пам’ятних знаків на меморіалі жертвам сталінських репресій у російському Владімірі кілька днів тому.

Звідти, серед іншого, зникли таблички пам'яті архімандрита Української греко-католицької церкви Климентія Шептицького, репресованого за відмову співпрацювати з радянською владою, польського політика Яна Янковського та японського генерала Акікуси Сюна.

Перед тим влада Владіміра й провладні ресурси неодноразово критикували меморіал, називаючи жертв репресій "затятими ворогами нашої країни, винними в загибелі тисяч наших співгромадян".