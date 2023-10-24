Литва викликала голову посольства РФ через знесення пам’ятного знаку
Вівторок, 24 жовтня 2023, 19:30
Міністерство закордонних справ Литви у вівторок викликало тимчасового повіреного у справах Росії Александра Йолкіна й висловило протест через руйнування в російському місті Владімір меморіальної дошки на честь ексголови литовського МЗС, архиєпископа Мечисловаса Рейніса.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві МЗС Литви.
Представники литовського зовнішньополітичного відомства зауважили, що в Росії не вперше зносять пам'ятники жертвам сталінського тоталітарного режиму, що "не можна розцінювати інакше, як зневагу до історичної правди та пам'яті жертв".
"Тому МЗС Литви закликало компетентні органи Росії відновити зруйновані пам'ятники", – йдеться в пресрелізі
Відомство також звернуло увагу російського дипломата на те, що в Калінінградській області відкрили пам'ятник російському імперському державному діячеві Михайлу Муравйову, який прославився придушенням повстання 1863-64 років.
При цьому у квітні Росія знесла пам'ятник депортованим із Литви та Польщі, похованим у Пермі, а у травні польський пам'ятник і литовський хрест були демонтовані в селі Пивовариха в Іркутській області на місці, присвяченому жертвам радянського терору 1937 року.
ЗМІ звернули увагу на руйнування пам’ятних знаків на меморіалі жертвам сталінських репресій у російському Владімірі кілька днів тому.
Звідти, серед іншого, зникли таблички пам'яті архімандрита Української греко-католицької церкви Климентія Шептицького, репресованого за відмову співпрацювати з радянською владою, польського політика Яна Янковського та японського генерала Акікуси Сюна.
Перед тим влада Владіміра й провладні ресурси неодноразово критикували меморіал, називаючи жертв репресій "затятими ворогами нашої країни, винними в загибелі тисяч наших співгромадян".