Литва вызвала главу посольства РФ из-за сноса памятного знака

Министерство иностранных дел Литвы во вторник вызвало временного поверенного в делах России Александра Елкина и выразило протест из-за разрушения в российском городе Владимир мемориальной доски в честь экс-главы литовского МИД, архиепископа Мечисловаса Рейниса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении МИД Литвы.

Представители литовского внешнеполитического ведомства отметили, что в России не впервые сносят памятники жертвам сталинского тоталитарного режима, что "нельзя расценивать иначе, как пренебрежение к исторической правде и памяти жертв".

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"Поэтому МИД Литвы призвал компетентные органы России восстановить разрушенные памятники", – говорится в пресс-релизе

Ведомство также обратило внимание российского дипломата на то, что в Калининградской области открыли памятник российскому имперскому государственному деятелю Михаилу Муравьеву, который прославился подавлением восстания 1863-64 годов.

При этом в апреле Россия снесла памятник депортированным из Литвы и Польши, похороненным в Перми, а в мае польский памятник и литовский крест были демонтированы в селе Пивовариха в Иркутской области на месте, посвященном жертвам советского террора 1937 года.

СМИ обратили внимание на разрушение памятных знаков на мемориале жертвам сталинских репрессий в российском Владимире несколько дней назад.

Оттуда, среди прочего, исчезли таблички памяти архимандрита Украинской греко-католической церкви Климентия Шептицкого, репрессированного за отказ сотрудничать с советской властью, польского политика Яна Янковского и японского генерала Акикусы Сюна.

Перед тем власти Владимира и провластные ресурсы неоднократно критиковали мемориал, называя жертв репрессий "ярыми врагами нашей страны, виновными в гибели тысяч наших сограждан".