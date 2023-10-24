Байден: Гуманітарна допомога не надходить до Гази достатньо швидко
Президент США Джо Байден заявив, що гуманітарна допомога не надходить до Гази достатньо швидко.
Заяву американського президента наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".
"Недостатньо швидко", – сказав Байден у відповідь на відповідне запитання журналістів.
Напередодні координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив журналістам що гуманітарна допомога для жителів Гази повинна надійти якнайшвидше і в якомога більшому обсязі.
Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала призупинити бойові дії в секторі Гази, щоб доставити гуманітарну допомогу місцевому населенню.
Європейський парламент 19 жовтня закликав до "гуманітарної паузи" в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС і висловив "серйозну стурбованість" погіршенням гуманітарної ситуації в секторі Гази.