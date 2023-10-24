Байден: Гуманитарная помощь не поступает в Газу достаточно быстро

Президент США Джо Байден заявил, что гуманитарная помощь не поступает в Газу достаточно быстро.

Заявление американского президента приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

"Недостаточно быстро", – сказал Байден в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Накануне координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил журналистам что гуманитарная помощь для жителей Газы должна поступить как можно быстрее и в как можно большем объеме.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала приостановить боевые действия в секторе Газа, чтобы доставить гуманитарную помощь местному населению.

Европейский парламент 19 октября призвал к "гуманитарной паузе" в боевых действиях между Израилем и ХАМАС и выразил "серьезную обеспокоенность" ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа.