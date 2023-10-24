Глава МЗС Німеччини закликає відкрити "гуманітарні вікна" для доставки допомоги в Газу

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала призупинити бойові дії в секторі Гази, щоб доставити гуманітарну допомогу місцевому населенню.

Заяву німецької міністерки наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Існує потреба в "гуманітарних вікнах", сказала Бербок перед засіданням Ради безпеки ООН в Нью-Йорку.

В останні дні стало зрозуміло, що "гуманітарні паузи надзвичайно важливі для гуманітарних поставок", додала вона.

За її словами, насамперед необхідно забезпечити постачання питної води для більш ніж двох мільйонів людей в секторі Гази.

Нагадаємо, напередодні Бербок не підтримала заклики ЄС до гуманітарного припинення вогню в секторі Гази, де триває протистояння між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

Європейський парламент 19 жовтня закликав до "гуманітарної паузи" в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС і висловив "серйозну стурбованість" погіршенням гуманітарної ситуації в секторі Гази.

Ізраїль взяв сектор у повну облогу з початку війни, що розпочалась після нападу ХАМАС, відмовляючись пропускати паливо, воду та продовольство.

Армія Ізраїлю проводить кампанію масованих бомбардувань сектора Гази з 7 жовтня, але досі не почала свою наземну військову акцію.