В Німеччині назвали недоречною вимогу відставки генсека ООН

В німецькому уряді вважають недоречними вимоги відставки генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша після його неоднозначних заяв щодо конфлікту на Близькому Сході.

Про це заявив речник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Stern.

"Генеральний секретар ООН безумовно має довіру федерального уряду", – сказав Гебештрайт.

Він не захотів давати оцінку висловлюванням Гутерріша.

Водночас Гебештрайт підкреслив, що німецький уряд зберігає солідарність з Ізраїлем: "Ми тісно і непохитно стоїмо на боці Ізраїлю".

Напередодні постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан вимагав відставки Гутерріша після того, як той заявив, що "напади ХАМАС відбувалися не у вакуумі", оскільки "палестинський народ уже 56 років перебуває в умовах задушливої окупації", й це призвело до зростання рівня насильства, переміщення людей та економічного занепаду.