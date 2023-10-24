Посол Ізраїлю в ООН вимагає відставки генсека через заяву про ХАМАС

Постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан обурився заяві генерального секретаря Організації Антоніу Гутерреша про напад угруповання ХАМАС на його країну та зажадав відставки посадовця.

Про це Ердан написав у соцмережі Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Ізраїльський посол та генсек ООН узяли участь у засіданні Ради безпеки Організації, присвяченому ескалації на Близькому Сході.

У своєму виступі Гутерреш заявив, що "напади ХАМАС відбувалися не у вакуумі", оскільки "палестинський народ уже 56 років перебуває в умовах задушливої окупації", й це призвело до зростання рівня насильства, переміщення людей та економічного занепаду.

Постпред Ізраїлю розкритикував "шокуючу" промову генсека ООН, яка "переконливо, поза всяким сумнівом, довела, що генеральний секретар повністю відірваний від реальності в нашому регіоні і що він розглядає масове вбивство, скоєне нацистськими терористами ХАМАС, в спотвореному і аморальному вигляді".

"Генеральний секретар ООН, який з розумінням ставиться до кампанії масових вбивств дітей, жінок і людей похилого віку, не гідний очолювати ООН. Я закликаю його негайно піти у відставку", – додав Ердан.

На тому ж засіданні держсекретар США Ентоні Блінкен закликав країни-члени Ради безпеки ООН використати свій вплив, щоб зупинити поширення війни між Ізраїлем і ХАМАС, зокрема попередити Іран, що будь-яке втручання матиме наслідки.

Ізраїль, як відомо, готується до наземного наступу в Газі після нападу з боку ХАМАС 7 жовтня. Він заявляє, що метою наступу є "знищення" угруповання, яке Ізраїль, США та інші країни вважають терористичною організацією.