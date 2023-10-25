В Германии назвали неуместным требование отставки генсека ООН

В немецком правительстве считают неуместными требования отставки генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша после его неоднозначных заявлений относительно конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Stern.

"Генеральный секретарь ООН безусловно имеет доверие федерального правительства", – сказал Гебештрайт.

Он не захотел давать оценку высказываниям Гутерриша.

В то же время Гебештрайт подчеркнул, что немецкое правительство сохраняет солидарность с Израилем: "Мы тесно и непоколебимо стоим на стороне Израиля".

Накануне постоянный представитель Израиля в ООН потребовал отставки Гутерриша после того, как тот заявил, что "нападение ХАМАС происходили не в вакууме", поскольку "палестинский народ уже 56 лет находится в условиях удушающей оккупации", и это привело к росту уровня насилия, перемещения людей и экономического упадка.