Норвегія запросить Україну замість РФ на 80-річчя визволення регіону від нацистів

Влада норвезького Фіннмарку вирішила не запрошувати представників Росії на 80-річчя свого визволення східної частини регіону від нацистської окупації, який відзначатиметься у 2024-му, й натомість надішле запрошення президенту України Володимиру Зеленському.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на VG, оголосив новообраний бургомістр округу Фіннмарк Ганс-Якоб Бьоно.

Як пояснив Боно, Фіннмарк більше не може запрошувати російських представників після того, "що Росія вчинила стосовно сусідньої країни", причому таке рішення обумовлене саме діями РФ.

"Від імені регіонального парламенту Фіннмарку я незабаром запрошу президента України Володимира Зеленського на 80-ту річницю визволення Східного Фіннмарку. У такий спосіб ми покажемо нашу вдячність українським солдатам, що пролили кров за визволення Східного Фіннмарку, їхнім нащадкам і батьківщині – Україні", – пояснив він.

Голова Фіннмарку нагадав, що перший підрозділ радянських військ, що прибув у регіон у жовтні 1944 року для його звільнення від нацистів, очолював вихідець із України.

"Сьогодні ми стоїмо пліч-о-пліч із нашими братами й сестрами в Україні у їхній боротьбі за те, що в нас є: власну країну, де люди самі вирішують власне майбутнє. Для нас це важливо. Не так давно ми самі були під владою іноземної держави", – додав Бьоно.

Як нагадує VG, на 75-ту річницю визволення Східного Фіннмарку до Норвегії у 2019 році прибув міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров.

Минулого тижня, нагадаємо, відбулась зустріч генералів із Норвегії та Росії для обговорення прикордонного співробітництва й пов'язаних із ним питань.