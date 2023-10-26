Российский генконсул спровоцировал скандал, возложив венок возле мемориала в Норвегии

Российский генконсул Николай Коныгин спровоцировал скандал возле военного мемориала в норвежском городе Киркенес.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Independent Barents Observer.

Инцидент произошел в день, когда отмечается день освобождения города от нацистских войск советской армией.

Местные политики неоднократно просили Коныгина и людей из его окружения воздержаться от традиционной церемонии возложения цветов. Однако российский дипломат без предупреждения появился у мемориала, чтобы возложить венок в цветах российского триколора.

Коныгин отказался давать какие-либо комментарии журналистам, но ситуация стала напряженной, когда несколько его сторонников словесно и физически начали нападать на местных журналистов.

В частности, местная прокремлевская деятельница Ольга Смирнова дважды пыталась оттолкнуть одного из журналистов.

Двумя часами ранее мэр города Киркенес Магнус Меланд был у того же памятника, чтобы возложить венок от имени местного муниципалитета. Венок был выполнен в сине-желтых цветах.

The Independent Barents Observer

Вскоре после того, как российский генеральный консул положил свой венок прямо на норвежский, Меланд вернулся на место и положил оба венка рядом. Однако Смирнова попыталась ему помешать.

Впоследствии Меланд во время выступления назвал Россию агрессором и призвал Владимира Путина прекратить развязанную против Украины войну.

"Сегодня в Европе идет война, и агрессор – это Путин и его режим. Именно путинский режим несет ответственность за войну, основанную на лжи и пропаганде, войну, где гибнут матери и дети, а мирные жители страдают, как во время Второй мировой войны. Мое послание к режиму Путина следующее: остановите войну в Украине", – сказал он.

В то же время Меланд подчеркнул, что жертва советских солдат в 1944 году не будет забыта.

Во время Второй мировой войны нацистские немецкие войска использовали Киркенес как плацдарм для захвата Кольского полуострова, однако им это так и не удалось. В результате боевых действий и авианалетов маленький норвежский городок был полностью разрушен. 25 октября 1944 года советские войска вытеснили немцев через финский район Петсамо. Считается, что во время наступления погибло около 600 советских солдат.

Напомним, власти норвежского округа Финнмарк решили не приглашать представителей России на 80-летие своего освобождения восточной части региона от нацистской оккупации, которое будет отмечаться в 2024-м, и вместо этого отправят приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому.