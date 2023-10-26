Зеленський підписав євроінтеграційний закон про фінмоніторинг

Президент Володимир Зеленський у четвер підписав закон №9269д про фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP), необхідний для подальшого руху України в Європейський Союз.

Це випливає з інформації на сайті Верховної ради, повідомляє "Європейська правда".

У картці законопроєкту на сайті парламенту зазначено, що в четвер, 26 жовтня, закон було "повернуто з підписом від президента України". Це останній етап для набуття законом чинності.

Минулого тижня парламент на засіданні у вівторок у цілому ухвалив законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person, політично значущих осіб).

Перед тим президент Володимир Зеленський закликав Верховну раду не зволікати з ухваленням законів, необхідних для відкриття переговорів про членство в ЄС, згадавши, зокрема, про закон про PEP.

У листопаді Єврокомісія має представити щорічну доповідь щодо розширення. Очікують, що Єврокомісія рекомендує розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС.

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