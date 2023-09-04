Зеленський квапить Раду з ухваленням законів, потрібних для переговорів про вступ в ЄС

Президент Володимир Зеленський закликав Верховну раду не зволікати з ухваленням законів, необхідних для відкриття переговорів про членство в ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у відеозверненні у неділю.

"Наша стратегічна політична мета – початок переговорів про вступ до ЄС. Європейська комісія надала Україні сім рекомендацій. Частину з них ми вже виконали. Щодо решти, український парламент має продемонструвати відчутні результати. Своєчасні результати", – сказав він.

За словами Зеленського, йдеться про закон про відновлення е-декларування, зміни до закону про національні меншини, і, найголовніше, закон про PEP – Politically Exposed Persons – політично значущих осіб.

"Кожен з цих законів має вирішальне значення. Так само, як і їхнє голосування. Люди визнають справжню цінність кожного. Я закликаю депутатів не відкладати ці рішення, не підвести Україну і підтримати нашу європейську інтеграцію", – наголосив президент.

Як повідомлялося, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.

Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Як йшлося у статті "Європейської правди", доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами – їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними.

Детальніше у матеріалі: Два бали з семи, прогноз позитивний: що думає ЄС про початок переговорів про вступ України у 2023 році