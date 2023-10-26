Зеленский подписал евроинтеграционный закон о финмониторинге

Президент Владимир Зеленский в четверг подписал закон №9269д о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP), необходимый для дальнейшего движения Украины в Европейский Союз.

Это следует из информации на сайте Верховной Рады, сообщает "Европейская правда".

В карточке законопроекта на сайте парламента указано, что в четверг, 26 октября, закон был "возвращен с подписью от президента Украины". Это последний этап для вступления закона в силу.

На прошлой неделе парламент на заседании во вторник в целом принял законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц).

Перед тем президент Владимир Зеленский призвал Верховную раду не затягивать с принятием законов, необходимых для открытия переговоров о членстве в ЕС, упомянув, в частности, о законе о PEP.

В ноябре Еврокомиссия должна представить ежегодный доклад по расширению. Ожидается, что Еврокомиссия рекомендует начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.

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