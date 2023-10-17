Рада зняла ключову перепону для старту переговорів про вступ в ЄС

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 17 жовтня, в цілому ухвалила законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (Politically Exposed Person, політично значущих осіб).

Про це поінформував депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, повідомляє "Європейська правда".

За відповідний проєкт закону проголосувало 276 нардепів, проти не було жодного голосу.

"Головна новація: замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) фактично матимуть довічний статус PEP. Але водночас законопроєкт посилює відповідальність СПФ (суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг", – написав депутат.

За його словами, редакція документа відповідає міжнародним стандартам боротьби із відмиванням коштів і боротьби з тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ.

"Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС", – додав Железняк.

Нагадаємо, на початку вересня президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду не зволікати з ухваленням законів, необхідних для відкриття переговорів про членство в ЄС, згадавши зокрема, про закон про PEP.

Також наприкінці вересня Зеленський у розмові з новим послом ЄС Катаріною Матерновою пообіцяв за місяць завершити роботу над сімома критеріями Єврокомісії.

У листопаді Єврокомісія має представити щорічну доповідь щодо розширення. Очікується, що ЄК рекомендує розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС.

Деталі читайте у статті 7 критеріїв ЄС: місія не завершена. Чому є ризик отримати відмову в переговорах про вступ.