Туск про слова Дуди щодо двох кандидатів у прем'єри: Можливо, він дражниться

Лідер найбільшого опозиційного блоку Польщі "Громадянська коаліція" Дональд Туск відреагував на слова польського президента Анджея Дуди про "двох серйозних кандидатів" на посаду прем'єр-міністра.

Заяву Туска наводить RMF24, повідомляє "Європейська правда".

"Це непотрібні зауваження і коментарі. Вибачте, але це не має нічого спільного з конституційними повноваженнями президента. Пан президент повинен назвати кандидата на посаду прем'єр-міністра, який, імовірно, отримає більшість у парламенті, і це все", – зазначив лідер польської опозиції.

На зауваження, що, можливо, швидка коаліційна угода між "Громадянською коаліцією", "Третім шляхом" і "Лівими" переконала б президента назвати кандидатуру прем'єр-міністра, Туск зазначив, що "це не є роллю президента – оцінювати або брати участь у формуванні коаліційної угоди".

"Кожен день зволікання – це ризик для Польщі. І всі, хто хоче, щоб Польща вийшла з цього глухого кута і повернула собі те, що належить їй по праву, в тому числі і тут, в Європі, повинні працювати на швидкий сценарій... Можливо, президент трохи дражниться", – додав він.

Відповідаючи на запитання, чи не вважає він, що президент схиляється до того, що нинішній прем'єр-міністр Матеуш Моравецький все ж таки отримає мандат на формування уряду, Туск відповів, що не знає, до чого схиляється Дуда.

Раніше Дуда після консультацій з політичними партіями, які пройшли до нового Сейму, заявив, що на пост прем’єр-міністра є два серйозних кандидати.

Переважна більшість громадян Польщі вважає, що президент Анджей Дуда повинен доручити формування уряду кандидату, якого оберуть опозиційні партії та блоки.

Детально на цю тему – у відеоблозі ЄвроПравди, а також у статті Туск та його команда: як опозиція домовляється про новий уряд Польщі