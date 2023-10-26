Туск о словах Дуды о двух кандидатов в премьеры: Возможно, он дразнится

Лидер крупнейшего оппозиционного блока Польши "Гражданская коалиция" Дональд Туск отреагировал на слова польского президента Анджея Дуды о "двух серьезных кандидатах" на должность премьер-министра.

Заявление Туска приводит RMF24, сообщает "Европейская правда".

"Это ненужные замечания и комментарии. Извините, но это не имеет ничего общего с конституционными полномочиями президента. Господин президент должен назвать кандидата на должность премьер-министра, который, вероятно, получит большинство в парламенте, и это все", – отметил лидер польской оппозиции.

На замечание, что, возможно, быстрое коалиционное соглашение между "Гражданской коалицией", "Третьим путем" и "Левыми" убедило бы президента назвать кандидатуру премьер-министра, Туск отметил, что "это не является ролью президента – оценивать или участвовать в формировании коалиционного соглашения".

"Каждый день промедления – это риск для Польши. И все, кто хочет, чтобы Польша вышла из этого тупика и вернула себе то, что принадлежит ей по праву, в том числе и здесь, в Европе, должны работать на быстрый сценарий... Возможно, президент немного дразнится", – добавил он.

Отвечая на вопрос, не считает ли он, что президент склоняется к тому, что нынешний премьер-министр Матеуш Моравецкий все же получит мандат на формирование правительства, Туск ответил, что не знает, к чему склоняется Дуда.

Ранее Дуда после консультаций с политическими партиями, которые прошли в новый Сейм, заявил, что на пост премьер-министра есть два серьезных кандидата.

Подавляющее большинство граждан Польши считает, что президент Анджей Дуда должен поручить формирование правительства кандидату, которого выберут оппозиционные партии и блоки.

Подробно на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды, а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши.