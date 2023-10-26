Сійярто за прикладом Орбана потиснув руку ще одному диктатору

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто під час візиту до Мінська зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

На зустрічі Лукашенко назвав Сійярто "наймедійнішим міністром закордонних справ зараз, особливо на нашому просторі".

"Ми вас часто бачимо, багато чуємо. Не тільки ваші висловлювання, а й нашого доброго друга пана Орбана", – додав білоруський диктатор.

Коментуючи зустріч із Лукашенком, Сійярто написав пост у Facebook про "мир в Україні".

"Позиція Угорщини в білоруському президентському палаці така ж, як і в Нью-Йорку, Брюсселі чи Москві: війна в Україні не може бути вирішена на полі бою, і не завершиться, окрім як за столом переговорів. Саме тому канали комунікації повинні бути відкритими, бо без них ми втратимо навіть надію на мир. Угорці хочуть миру, і президент Лукашенко не ставить це під сумнів", – написав глава угорського МЗС.

Петер Сійярто прибув до столиці Білорусі у четвер вранці.

А нещодавно угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан провів зустріч з президентом РФ Владіміром Путіним в Пекіні, спричинивши у ЄС очікування, що Угорщина ставатиме все ізольованішою в Євросоюзі.