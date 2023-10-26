Сийярто по примеру Орбана пожал руку еще одному диктатору

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время визита в Минск встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

На встрече Лукашенко назвал Сийярто "самым медийным министром иностранных дел сейчас, особенно на нашем пространстве".

"Мы вас часто видим, много слышим. Не только ваши высказывания, но и нашего доброго друга господина Орбана", – добавил белорусский диктатор.

Комментируя встречу с Лукашенко, Сийярто написал пост в Facebook о "мире в Украине".

"Позиция Венгрии в белорусском президентском дворце такая же, как и в Нью-Йорке, Брюсселе или Москве: война в Украине не может быть решена на поле боя, и не завершится, кроме как за столом переговоров. Именно поэтому каналы коммуникации должны быть открытыми, потому что без них мы потеряем даже надежду на мир. Венгры хотят мира, и президент Лукашенко не ставит это под сомнение", – написал глава венгерского МИД.

Петер Сийярто прибыл в столицу Беларуси в четверг утром.

А недавно венгерский премьер-министр Виктор Орбан провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине, вызвав в ЕС ожидания, что Венгрия будет становиться все более изолированной в Евросоюзе.