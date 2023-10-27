Макрон критикує Орбана за порівняння членства ЄС з радянською окупацією

Президент Франції Емманюель Макрон розкритикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за порівняння членства в ЄС з радянською окупацією.

Заяву французького президента наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

"Брюссель не вторгався в Угорщину. Угорщина прийняла суверенне рішення приєднатися до Європи. Вона дуже виграла від цього і продовжує вигравати з того часу, як приєдналася. І угорський народ живе набагато краще відтоді, як приєднався до Європи, але це був суверенний вибір", – сказав Макрон.

Водночас він сказав, що немає причин забороняти зустрічі Орбана з главою Кремля Владіміром Путіним, але це має відбуватися за попередньої координації з країнами-членами ЄС.

Він сказав, що членство в ЄС означає, що існують певні "обмеження", і жодна країна-член не повинна вдаватися до дій, які послаблюють спільноту.

"Немає абсолютно жодної необхідності забороняти главі держави або уряду рухатися в тому чи іншому напрямку. Це не шокує нас. Я прошу, з поваги і лояльності, щоб ми координували свої дії заздалегідь і координували їх потім, і щоб, особливо в ситуації, в якій ми перебуваємо з Росією, ми не використовували ці двосторонні контакти для того, щоб домовлятися про речі, які можуть послабити нас самих", – зазначив Макрон.

Він додав, що не має "моральних чи етичних уроків" для Орбана.

"Я не засуджую те, що він зробив. Я думаю, що це може бути корисним, хто знає, в якийсь момент. Я просто кажу, що ми не повинні дозволити цьому послабити нас. Я думаю, що з початку війни в Україні наша сила полягала в тому, що ми були єдиними, швидкими і витримували лінію", – додав президент Франції.

Сам Орбан заявив, що не планує вибачатися за свою зустріч з президентом Росії у Китаї та вважає свої дії правильними.

За словами джерел у ЄС, Орбан зараз ізольований у ЄС сильніше, ніж будь-коли раніше, і в Євросоюзі очікують все більше проблем з Будапештом.

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