Орбан не планує вибачатися за зустріч з Путіним і пишається своєю стратегією

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не планує вибачатися за свою зустріч з президентом Росії у Китаї та вважає свої дії правильними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив перед зустріччю лідерів ЄС у Брюсселі.

Орбана запитали, чи не планує він вибачитися за рукостискання з Путіним у Китаї. Угорський прем’єр відповів заперечно.

"У нас щодо цього дуже зрозуміла політика, яка відрізняється від стратегії багатьох інших тут. У вас стратегія війни, у нас – стратегія миру. І ми хочемо зробити все для того, щоб був мир. Тому ми підтримуємо усі канали комунікації з Росією, інакше шансів на мир не буде. Це наша стратегія, і ми нею пишаємося. Ми єдині, хто говорить від імені і задля миру", – прокоментував Віктор Орбан.

Нагадаємо, минулого тижня угорський прем’єр Віктор Орбан та президент Росії Владімір Путін зустрілися у Пекіні. Це була перша за понад рік зустріч Путіна з лідером держави ЄС.

У четвер глава МЗС Угорщини вдруге за рік вирушив до Мінська, пояснивши це тим, що Будапешт "хоче миру, а для цього треба підтримувати канали зв'язку".

Також Орбан відзначився скандальною заявою у річницю придушення радянськими військами революції 1956 року, порівнявши членство Угорщини в ЄС з радянською окупацією.