Макрон критикует Орбана за сравнение членства ЕС с советской оккупацией

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за сравнение членства в ЕС с советской оккупацией.

Заявление французского президента приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

"Брюссель не вторгался в Венгрию. Венгрия приняла суверенное решение присоединиться к Европе. Она очень выиграла от этого и продолжает выигрывать с тех пор, как присоединилась. И венгерский народ живет гораздо лучше с тех пор, как присоединился к Европе, но это был суверенный выбор", – сказал Макрон.

В то же время он сказал, что нет причин запрещать встречи Орбана с главой Кремля Владимиром Путиным, но это должно происходить при предварительной координации со странами-членами ЕС.

Он сказал, что членство в ЕС означает, что существуют определенные "ограничения", и ни одна страна-член не должна прибегать к действиям, которые ослабляют блок.

"Нет абсолютно никакой необходимости запрещать главе государства или правительству двигаться в том или ином направлении. Это не шокирует нас. Я прошу, из уважения и лояльности, чтобы мы координировали свои действия заранее и координировали их потом, и чтобы, особенно в ситуации, в которой мы находимся с Россией, мы не использовали эти двусторонние контакты для того, чтобы договариваться о вещах, которые могут ослабить нас самих", – отметил Макрон.

Он добавил, что не имеет "моральных или этических уроков" для Орбана.

"Я не осуждаю то, что он сделал. Я думаю, что это может быть полезным, кто знает, в какой-то момент. Я просто говорю, что мы не должны позволить этому ослабить нас. Я думаю, что с начала войны в Украине наша сила заключалась в том, что мы были едиными, быстрыми и выдерживали линию", – добавил президент Франции.

Сам Орбан заявил, что не планирует извиняться за свою встречу с президентом России в Китае и считает свои действия правильными.

По словам источников в ЕС, Орбан сейчас изолирован в ЕС сильнее, чем когда-либо прежде, и в Евросоюзе ожидают все больше проблем с Будапештом.

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